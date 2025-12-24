АМКУ наложил на компании штрафов почти на 100 млн грн

Антимонопольный комитет Украины принял решение о заговорах на публичных закупках и наложил на нарушителей конкурентного законодательства штрафы на общую сумму 99 млн 457 тысяч 907 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Кто получил штраф

За искажение результатов торгов оштрафованы:

⁠ООО "Фреш Трейд Компани" и ФЛП Шегера О.Л. на общую сумму более 4 млн 249 тысяч гривен ;

; ⁠⁠ООО "Спецтотг трейд", "Компания Текстиль групп", "Бемт-текст" - на общую сумму свыше 25 млн 751 тыс. грн ;

; ООО "ВДК Компани" и "Компания по управлению активами" Инвестиционная группа "Глобус" - более чем на 3 млн 775 тыс грн ;

; ООО "Торговая электрическая компания" и "Твой энергопоставщик" за два нарушения оштрафованы на общую сумму более 16 млн 629 тысяч гривен ;

; ООО "Промед Технолоджис" и "Киннет групп" более чем на 9 млн 274 тысяч грн общей суммы штрафа за два нарушения;

ООО "Город Строй" и "Строительный Альянс Монтажпроект" на 453 332 грн;

ООО - "Абсолют-климат" и "Инжинирингстрой ЛТД" на общую сумму свыше 10 млн 614 тысяч грн за четыре нарушения;

ООО - "Энергетическая компания Энергопространство" и "Энергетические решения" на 14 млн 783 тысяч грн общей суммы штрафа за пять нарушений;

ООО - Романтс Логистик" и "Албат" более чем на 13 млн 927 тысяч гривен.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей конкурентного законодательства, составляет 99,457 млн 907 гривен.

Ранее АМКУ принял три решения по сговорам на публичных закупках. Компании, которые согласовывали свое поведение во время торгов на закупку лесных услуг, медицинских материалов и электросчетчиков, оштрафовали более чем на 50 млн грн. Такие нарушения являются основанием для отстранения от участия в тендерах на три года.