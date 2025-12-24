АМКУ наклав на компанії штрафів на майже 100 млн грн

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення щодо змов на публічних закупівлях і наклав на порушників конкурентного законодавства штрафів на загальну суму 99 млн 457 тисяч 907 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Хто отримав штраф

За спотворення результатів торгів оштрафовані:

⁠ТОВ "Фреш Трейд Компані" та ФОП Шегера О.Л. на загальну суму понад 4 млн 249 тисяч гривень ;

; ⁠⁠ТОВ "Спецтотг трейд", "Компанія Текстиль груп", "Бемт-текст" - на загальну суму понад 25 млн 751 тис. грн ;

; ТОВ "ВДК Компані" і "Компанія з управління активами "Інвестиційна група "Глобус" - на понад 3 млн 775 тис грн ;

; ТОВ"Торгова електрична компанія" і "Твій енергопостачальник" за два порушення оштрафовані на загальну суму понад 16 млн 629 тисяч гривень ;

; ТОВ "Промед Технолоджис" та "Кіннет груп" на понад 9 млн 274 тисячі грн загальної суми штрафу за два порушення;

загальної суми штрафу за два порушення; ТОВ "Місто Буд" та "Будівельний Альянс Монтажпроект" на 453 332 грн;

ТОВ - "Абсолют-клімат" та "Інжинірингбуд ЛТД" на загальну суму понад 10 млн 614 тисяч грн за чотири порушення;

за чотири порушення; ТОВ - "Енергетична компанія Енергопростір" і "Енергетичні рішення" на 14 млн 783 тисячі грн загальної суми штрафу за пʼять порушень;

загальної суми штрафу за пʼять порушень; ТОВ - Романтс Логістик" і "Албат" на понад 13 млн 927 тисяч гривень.

Загальна сума штрафів, накладених на порушників конкурентного законодавства, становить 99 млн 457 тисяч 907 гривень.

Раніше АМКУ ухвалив три рішення щодо змов на публічних закупівлях. Компанії, які узгоджували свою поведінку під час торгів на закупівлю лісових послуг, медичних матеріалів та електролічильників, оштрафували загалом більш ніж на 50 млн грн. Такі порушення є підставою для відсторонення від участі в тендерах на три роки.