Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ наклав на компанії штрафів на майже 100 млн грн

АМКУ
АМКУ ухвалив рішення щодо змов на публічних закупівлях

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення щодо змов на публічних закупівлях і наклав на порушників конкурентного законодавства штрафів на загальну суму 99 млн 457 тисяч 907 гривень.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Хто отримав штраф

За спотворення результатів торгів оштрафовані:

  • ⁠ТОВ "Фреш Трейд Компані" та ФОП Шегера О.Л. на загальну суму понад 4 млн 249 тисяч гривень
  •  ⁠⁠ТОВ  "Спецтотг трейд", "Компанія Текстиль груп", "Бемт-текст" - на загальну суму понад 25 млн 751 тис. грн
  • ТОВ "ВДК Компані" і "Компанія з управління активами "Інвестиційна група "Глобус" - на понад 3 млн 775 тис грн
  • ТОВ"Торгова електрична компанія" і "Твій енергопостачальник" за два порушення оштрафовані на загальну суму понад 16 млн 629 тисяч гривень
  • ТОВ "Промед Технолоджис" та "Кіннет груп" на понад 9 млн 274 тисячі грн загальної суми штрафу за два порушення;
  • ТОВ "Місто Буд" та "Будівельний Альянс Монтажпроект"  на 453 332 грн;
  •  ТОВ - "Абсолют-клімат" та "Інжинірингбуд ЛТД" на загальну суму понад 10 млн 614 тисяч грн за чотири порушення; 
  •  ТОВ - "Енергетична компанія Енергопростір" і "Енергетичні рішення"  на 14 млн 783 тисячі грн загальної суми штрафу за пʼять порушень; 
  •  ТОВ - Романтс Логістик" і "Албат" на понад 13 млн 927 тисяч гривень.  

Загальна сума штрафів, накладених на порушників конкурентного законодавства, становить 99 млн 457 тисяч 907 гривень.

Раніше АМКУ ухвалив три рішення щодо змов на публічних закупівлях. Компанії, які узгоджували свою поведінку під час торгів на закупівлю лісових послуг, медичних матеріалів та електролічильників, оштрафували загалом більш ніж на 50 млн грн. Такі порушення є підставою для відсторонення від участі в тендерах на три роки.

Автор:
Світлана Манько