АМКУ оштрафовал аптечную сеть на 101 тыс. грн за неподачу информации вовремя

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО "Мед-Сервис Днепр" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции из-за несвоевременного предоставления информации по запросу государственного уполномоченного и наложил штраф в размере 101 096 грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Аптека "Мед-сервис Днепр" заплатила штраф

При рассмотрении дела о возможном возбуждении законодательства о защите экономической конкуренции на рынке лекарственных средств для лечения острого ринита, АМКУ направил в аптечную сеть "Мед-Сервис Днепр" запрос с требованием предоставить информацию о взаимозаменяемости препаратов.

Компания должна была ответить в течение 10 дней, однако не сделала этого вовремя и не обращалась с просьбой продлить срок. Ответ пришел с опозданием в 7 дней.

В этой связи Комитет признал, что действия "Мед-Сервис Днепр" являются нарушением конкурентного законодательства, и наложил на компанию штраф в размере 101 096 грн. При определении суммы штрафа было учтено, что нарушение не было преднамеренным, а также наличие смягчающих обстоятельств.

Напомним, также АМКУ оштрафовал ООО "Дельта Медикел" на 9,5 миллиона гривен за распространение ложной информации о свойствах диетической добавки "Лактофильтрум".