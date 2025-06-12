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АМКУ оштрафував аптечну мережу на 101 тис. грн за неподання інформації вчасно

аптека
Порушення конкуренційного законодавства:

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) визнав дії ТОВ “Мед-Сервіс Дніпро” порушенням законодавства про захист економічної конкуренції через несвоєчасне надання інформації на запит державного уповноваженого та наклав штраф у розмірі 101 096 грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Аптека "Мед-Сервіс Дніпро" заплатила штраф 

Під час розгляду справи щодо можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку лікарських засобів для лікування гострого риніту, АМКУ надіслав до аптечної мережі "Мед-Сервіс Дніпро" запит з вимогою надати інформацію про взаємозамінність препаратів.

Компанія мала надати відповідь упродовж 10 днів, однак не зробила цього вчасно та не зверталася з проханням продовжити строк. Відповідь надійшла із запізненням у 7 днів.

У зв’язку з цим Комітет визнав, що дії "Мед-Сервіс Дніпро" є порушенням конкурентного законодавства, і наклав на компанію штраф у розмірі 101 096 грн. При визначенні суми штрафу було враховано, що порушення не було умисним, а також наявність пом’якшуючих обставин.

Нагадаємо, також АМКУ оштрафував ТОВ "Дельта Медікел" на 9,5 мільйона гривень за поширення неправдивої інформації щодо властивостей дієтичної добавки "Лактофільтрум". 

Автор:
Ольга Опенько