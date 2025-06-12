9,5 млн грн штрафу: компанію оштрафували за маніпулятивну рекламу дієтичної добавки

Антимонопольний комітет ( АМКУ) оштрафував ТОВ “Дельта Медікел” на 9,5 мільйона гривень за поширення неправдивої інформації щодо властивостей дієтичної добавки “Лактофільтрум”.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

АМКУ покарав виробника БАДу

АМКУ ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ "Дельта Медікел" порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Компанія була звинувачена у поширенні інформації, що вводить споживачів в оману.

Ініціатором розгляду справи стало ТОВ "Орісіл-Фарм", виробник дієтичної добавки "Еліміналь Гель". Зокрема, "Дельта Медікел" на упаковці своєї продукції — дієтичної добавки "Лактофільтрум" — поширювала неправдиві відомості про її властивості. Ця інформація була доступна широкому колу споживачів через інтернет, соціальні мережі Instagram та Facebook, а також на телебаченні.

На упаковці вказували, що "Лактофільтрум" сприяє очищенню організму, відновленню мікрофлори та покращенню стану шкіри. Окрім того, рекламні матеріали стверджували, що добавка допомагає оздоровити шкіру і покращити її стан при алергічних захворюваннях і їхніх шкірних проявах, зокрема при атопічному дерматиті, кропив’янці, харчовій алергії, а також при акне та інших запальних захворюваннях шкіри, а також при отруєннях різного походження.

У межах розгляду справи вищезазначений суб’єкт господарювання не надав комітету належних доказів на підтвердження інформації про властивості дієтичної добавки "Лактофільтрум".

При цьому Міністерство охорони здоров’я повідомило, що твердження щодо того, що зазначена дієтична добавка має лікувальні властивості суперечить законодавству.

Визнано, що "Дельта Медікел" поширенням неправдивої інформації про властивості дієтичної добавки "Лактофільтрум" на упаковці може вплинути на рішення споживачів щодо покупки. Це дає компанії несправедливу конкурентну перевагу перед виробником "Еліміналь Гель" та іншими підприємствами, які виготовляють або продають ліки з діючими речовинами лігнін або лактулоза, не завдяки реальним досягненням, а через поширення оманливої інформації.

АМКУ наклав штраф у розмірі 9,5 млн грн.

Компанію зобов’язали припинити порушення протягом двох місяців з моменту отримання рішення.

Варто додати, що раніше, у грудні 2024 року, товариство вже притягували до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, що стало підставою для збільшення штрафу.

Нагадаємо, нещодавно АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".