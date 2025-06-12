АМКУ оштрафовал компанию на 9,5 млн грн за манипулятивную рекламу диетической добавки

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Дельта Медикел" на 9,5 миллиона гривен за распространение ложной информации о свойствах диетической добавки "Лактофильтрум".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

АМКУ наказал производителя БАДа

АМКУ принял решение, которым признал действия ООО "Дельта Медикел" нарушением, предусмотренным статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Компания была обвинена в распространении информации, вводящей потребителей в заблуждение.

Инициатором рассмотрения дела стало ООО "Орисил-Фарм", производитель диетической добавки "Элиминаль Гель". В частности, "Дельта Медикел" на упаковке своей продукции — диетической добавки "Лактофильтрум" — распространяла ложные сведения о ее свойствах. Эта информация была доступна широкому кругу потребителей через Интернет, социальные сети Instagram и Facebook, а также на телевидении.

На упаковке указывалось, что "Лактофильтрум" способствует очищению организма, восстановлению микрофлоры и улучшению состояния кожи. Кроме того, рекламные материалы утверждали, что добавка помогает оздоровить кожу и улучшить ее состояние при аллергических заболеваниях и кожных проявлениях, в частности при атопическом дерматите, крапивнице, пищевой аллергии, а также при акне и других воспалительных заболеваниях кожи, а также при отравлениях различного происхождения.

В рамках рассмотрения дела вышеупомянутое предприятие не предоставил комитету надлежащих доказательств в подтверждение информации о свойствах диетической добавки "Лактофильтрум".

При этом Министерство здравоохранения сообщило, что утверждение относительно того, что указанная диетическая добавка обладает лечебными свойствами, противоречит законодательству.

Признано, что "Дельта Медикел" распространением ложной информации о свойствах диетической добавки "Лактофильтрум" на упаковке может повлиять на решение потребителей по покупке. Это дает компании несправедливое конкурентное преимущество перед производителем "Элиминаль Гель" и другими предприятиями, производящими или продающими лекарства с действующими веществами лигнина или лактулоза, не благодаря реальным достижениям, а из-за распространения обманчивой информации.

АМКУ наложил штраф в размере 9,5 млн. грн.

Компанию обязали прекратить нарушение в течение двух месяцев с момента получения решения.

Стоит добавить, что ранее в декабре 2024 года общество уже привлекали к ответственности за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, что стало основанием для увеличения штрафа.

Напомним, недавно АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".