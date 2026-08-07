АМКУ оштрафовал предпринимателя на 50 тыс. грн за копирование бренда солнцезащитного крема

Антимонопольный комитет признал физическое лицо-предпринимателя виновным в неправомерном использовании обозначения Sun Scriptipn при продаже солнцезащитного крема и оштрафовал на 50 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

В Украине ФЛП получил штраф 50 тыс. грн

Как установил Комитет, предприниматель при продаже солнцезащитного крема для лица Sun Scription SPF 50 использовал обозначения Sun Scription, а также другие элементы оформления продукта, ранее применявшиеся в своей хозяйственной деятельности компанией Instytutum AG (Швейцария) и ООО Институт Гиалуаль.

По мнению АМКУ, такое использование могло привести к смешиванию деятельности предпринимателя с деятельностью указанных компаний и предоставить ему неправомерные преимущества благодаря использованию их деловой репутации.

С заявлением о нарушении Антимонопольного комитета обратились компания Instytutum AG и ООО Институт Гиалуаль. После рассмотрения обращения Комитет приступил к соответствующему производству.

При рассмотрении дела АМКУ учел результаты экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, предоставленной заявителями, а также результаты опроса потребителей. Полученные материалы подтвердили возможность введения покупателей в заблуждение из-за схожести обозначений.

В Комитете отметили, что использование предпринимателем обозначения Sun Scription могло негативно повлиять на права компаний, ранее использовавших этот бренд в своей деятельности.

По результатам рассмотрения дела АМКУ признал действия ФЛП нарушением статьи 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и оштрафовал его на 50 тысяч гривен.

В то же время, Комитет учел, что предприниматель прекратил нарушения, в частности изменил маркировку упаковки солнцезащитного крема для лица Sun Scription SPF 50.

Напомним, крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар обжалует в суде решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в размере 17,5 млн грн. В компании заявили, что не согласны с выводами регулятора относительно рекламного утверждения.