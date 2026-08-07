АМКУ оштрафував підприємця на 50 тис. грн за копіювання бренду сонцезахисного крему

Антимонопольний комітет визнав фізичну особу-підприємця винною у неправомірному використанні позначення Sun Scriptipn під час продажу сонцезахисного крему та оштрафував на 50 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

В Україні ФОП отримав штраф 50 тис. грн

Як встановив Комітет, підприємець під час продажу сонцезахисного крему для обличчя Sun Scription SPF 50 використовував позначення Sun Scription, а також інші елементи оформлення продукту, які раніше застосовували у своїй господарській діяльності компанія Instytutum AG (Швейцарія) та ТОВ Інститут Гіалуаль.

На думку АМКУ, таке використання могло призвести до змішування діяльності підприємця з діяльністю зазначених компаній та надати йому неправомірні переваги завдяки використанню їхньої ділової репутації.

Із заявою про порушення до Антимонопольного комітету звернулися компанія Instytutum AG та ТОВ Інститут Гіалуаль. Після розгляду звернення Комітет розпочав відповідне провадження.

Під час розгляду справи АМКУ врахував результати експертизи у сфері інтелектуальної власності, наданої заявниками, а також результати опитування споживачів. Отримані матеріали підтвердили можливість введення покупців в оману через схожість позначень.

У Комітеті зазначили, що використання підприємцем позначення Sun Scription могло негативно вплинути на права компаній, які раніше використовували цей бренд у своїй діяльності.

За результатами розгляду справи АМКУ визнав дії ФОП порушенням статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та оштрафував його на 50 тисяч гривень.

Водночас Комітет врахував, що підприємець припинив порушення, зокрема змінив маркування упаковки сонцезахисного крему для обличчя Sun Scription SPF 50.

Нагадаємо, найбільший український мобільний оператор “Київстар” оскаржить у суді рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу в розмірі 17,5 млн грн. У компанії заявили, що не погоджуються з висновками регулятора щодо рекламного твердження.