АМКУ оштрафовал производителей БАДов за недостоверные сведения о диетических добавках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал виновными заказчика и фармацевтических производителей в распространении ложной информации о свойствах диетических добавок. Совокупный размер штрафов превысил 40 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

По результатам заседаний 11 и 18 декабря Комитет принял решение о нарушениях статьи 15-1 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Речь идет о заказчике производства ООО "Представительство БАУМ ФАРМ ГМБХ" и непосредственных производителях - ООО "Здравофарм" и ООО ПТФ "Фармаком".

В чем заключалось нарушение?

Компании распространяли на упаковках и в интернете недостоверные сведения о возможностях трех диетических добавок: "Антидот гель", "Лизобам" и "Фосфалимин".

АМКУ установил, что утверждение о влиянии диетической добавки "Антидот гель" на нормализацию работы желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, микрофлоры и выведения токсинов близки по содержанию к утверждениям о пользе для здоровья, а использование формулировки "быстрое действие" без должного подтверждения может расцениваться как действие.

Относительно "Лизобама" распространялась информация о повышении защитных сил организма и восстановлении микрофлоры полости рта и горла при нарушениях функционального состояния верхних дыхательных путей, а о "Фосфалимин" - информация о его применении при изжоге и боли пищеварительной системы.

Результаты опросов

АМКУ провел подтверждающий опрос потребителей: люди воспринимали эту рекламу как описание свойств лекарственных средств, а не добавок. Это вводило покупателей в заблуждение и давало компаниям неправомерные преимущества перед добросовестными производителями лекарства, которые тратят значительные средства на клинические исследования и регистрацию препаратов.

Ни один из ответчиков не смог предоставить Комитету доказательств, подтверждающих заявленные чудодейственные свойства продукции.

Размеры штрафов и санкции

По совокупности нарушений на компании наложены следующие финансовые взыскания:

ООО "Представительство БАУМ ФАРМ ГМБХ" - 38 348 860 грн (наибольший штраф);

(наибольший штраф); ООО ПТФ "Фармаком" - 1 400 000 грн ;

; ООО "Здравофарм" - 254 000 грн .

Помимо выплаты штрафа "БАУМ ФАРМ ГМБХ" обязали немедленно прекратить распространение ложной информации об "Антидот гель". Относительно препаратов "Лизобам" и "Фосфалимин" нарушения уже устранены.

Ранее Антимонопольный комитет оштрафовал "Буст фарма" на 1,4 млн грн за недостоверную рекламу диетической добавки. В ходе проверки было установлено, что компания распространяла на упаковке и на вебсайте tabletki.ua информацию о диетической добавке "Инфлензим", в частности, о якобы способности устранять симптомы воспаления и улучшать свойства крови.