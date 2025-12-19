АМКУ оштрафував виробників БАДів за недостовірні відомості про дієтичні добавки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав винними замовника та фармацевтичних виробників у поширенні неправдивої інформації про властивості дієтичних добавок. Сукупний розмір штрафів перевищив 40 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

За результатами засідань 11 та 18 грудня Комітет ухвалив рішення щодо порушень статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Мова йде про замовника виробництва ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ" та безпосередніх виробників — ТОВ "Здравофарм" і ТОВ ВТФ "Фармаком".

У чому полягало порушення?

Компанії поширювали на упаковках та в інтернеті недостовірні відомості про можливості трьох дієтичних добавок: "Антидот гель", "Лізобам" та "Фосфалімін".

АМКУ встановив, що твердження про вплив дієтичної добавки "Антидот гель" на нормалізацію роботи шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, мікрофлори та виведення токсинів є близькими за змістом до тверджень про користь для здоров’я, а використання формулювання "швидка дія" без належного підтвердження може розцінюватися як твердження лікувального характеру.

Щодо "Лізобаму" поширювалася інформація про підвищення захисних сил організму та відновлення мікрофлори ротової порожнини й горла при порушеннях функціонального стану верхніх дихальних шляхів, а щодо "Фосфаліміну" – інформація про його застосування при печії та болі травної системи.

Результати опитувань

АМКУ провів опитування споживачів, яке підтвердило: люди сприймали цю рекламу як опис властивостей лікарських засобів, а не добавок. Це вводило покупців в оману та давало компаніям неправомірні переваги перед добросовісними виробниками ліків, які витрачають значні кошти на клінічні дослідження та реєстрацію препаратів.

Жоден із відповідачів не зміг надати Комітету доказів, які б підтверджували заявлені чудодійні властивості продукції.

Розміри штрафів та санкції

За сукупністю порушень на компанії накладено такі фінансові стягнення:

ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ" — 38 348 860 грн (найбільший штраф);

(найбільший штраф); ТОВ ВТФ "Фармаком" — 1 400 000 грн ;

; ТОВ "Здравофарм" — 254 000 грн.

Окрім виплати штрафу, "БАУМ ФАРМ ГМБХ" зобов'язали негайно припинити поширення неправдивої інформації про "Антидот гель". Щодо препаратів "Лізобам" та "Фосфалімін" порушення вже усунуті.

Раніше Антимонопольний комітет оштрафував "Буст фарма" на 1,4 млн грн за недостовірну рекламу дієтичної добавки. Під час перевірки було встановлено, що компанія поширювала на упаковці та на вебсайті tabletki.ua інформацію про дієтичну добавку "Інфлензим", зокрема про нібито здатність усувати симптоми запалення та покращувати властивості крові.