Антимонопольний комітет оштрафував "Буст фарма" на 1,4 млн грн за недостовірну рекламу дієтичної добавки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку ТОВ "Буст фарма" та наклав на компанію штраф у розмірі 1 400 000 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Під час перевірки було встановлено, що компанія поширювала на упаковці та на вебсайті tabletki.ua інформацію про дієтичну добавку "Інфлензим", зокрема про нібито здатність усувати симптоми запалення та покращувати властивості крові.

Для підтвердження цих властивостей "Буст фарма" надало публікації щодо окремих компонентів продукту. Однак Міністерство охорони здоров’я України зазначило, що ці матеріали не підтверджують властивостей добавки в цілому.

За результатами опитування споживачів Комітет встановив, що поширена інформація могла впливати на наміри придбати продукт і створювала враження, що "Інфлензим" має властивості лікарського засобу.

Таким чином, компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та реалізаторами ліків не завдяки власним досягненням, а через недостовірну інформацію.

Нагадаємо, АМКУ визнав дії двох фармацевтичних компаній — ТОВ "Гледфарм ЛТД" та ТОВ "Ілан Фарм" — порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів. 

Автор:
Тетяна Гойденко