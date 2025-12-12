Антимонопольный комитет оштрафовал "Буст фарма" на 1,4 млн грн за недостоверную рекламу диетической добавки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Буст Фарма" и наложил на компанию штраф в размере 1 400 000 грн.

В ходе проверки было установлено, что компания распространяла на упаковке и на вебсайте tabletki.ua информацию о диетической добавке "Инфлензим", в частности, о якобы способности устранять симптомы воспаления и улучшать свойства крови.

Для подтверждения этих свойств "Буст фарма" предоставило публикации по отдельным компонентам продукта. Однако Министерство здравоохранения Украины отметило, что эти материалы не подтверждают свойства добавки в целом.

По результатам опроса потребителей Комитет установил, что распространенная информация могла влиять на намерения приобрести продукт и создавала впечатление, что "Инфлензим" обладает свойствами лекарственного средства.

Таким образом, компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и реализаторами лекарства не благодаря собственным достижениям, а из-за недостоверной информации.

