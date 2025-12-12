Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Антимонопольный комитет оштрафовал "Буст фарма" на 1,4 млн грн за недостоверную рекламу диетической добавки

Антимонопольный комитет оштрафовал "Буст фарма"
Антимонопольный комитет оштрафовал "Буст фарма" / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Буст Фарма" и наложил на компанию штраф в размере 1 400 000 грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

В ходе проверки было установлено, что компания распространяла на упаковке и на вебсайте tabletki.ua информацию о диетической добавке "Инфлензим", в частности, о якобы способности устранять симптомы воспаления и улучшать свойства крови.

Для подтверждения этих свойств "Буст фарма" предоставило публикации по отдельным компонентам продукта. Однако Министерство здравоохранения Украины отметило, что эти материалы не подтверждают свойства добавки в целом.

По результатам опроса потребителей Комитет установил, что распространенная информация могла влиять на намерения приобрести продукт и создавала впечатление, что "Инфлензим" обладает свойствами лекарственного средства.

Таким образом, компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и реализаторами лекарства не благодаря собственным достижениям, а из-за недостоверной информации.

Напомним, АМКУ признал действия двух фармацевтических компаний - ООО "Глэдфарм ЛТД" и ООО "Илан Фарм" - нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей.

Автор:
Татьяна Гойденко