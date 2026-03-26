АМКУ разрешил двум компаниям платить более 30 млн грн штрафов по частям до 2027 года

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение рассрочить уплату штрафов двум компаниям - ООО Олсем и ООО Мик, которые были признаны виновными в антиконкурентных согласованных действиях на торгах. Общая сумма штрафов составляет более 30 млн грн, а их уплату разрешено производить частями до начала 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

В частности, ООО "Олсем" должно уплатить штраф в размере 453 332 грн, наложенный решением Временной административной коллегии АМКУ от 26 декабря 2025 года за антиконкурентные согласованные действия, повлекшие искажение результатов торгов. Компания обратилась в Комитет с просьбой предоставить рассрочку на 11 месяцев с возможностью досрочного погашения. В заявлении предприятие отметило, что признает нарушение и соглашается с размером штрафа, однако единовременная уплата всей суммы для него финансово обременительна и может привести к остановке деятельности.

Учитывая эти аргументы, АМКУ разрешил компании платить штраф по частям до 31 января 2027 года.

Аналогичное решение Комитет принял и по ООО "МИК", на которое ранее был наложен штраф в размере 30 млн грн за антиконкурентные согласованные действия во время проведения двух торгов. В феврале 2026 года компания обратилась с просьбой рассрочить выплату штрафа на 12 месяцев, признав нарушение и согласившись с санкциями.

Учитывая приведенные обоснования, АМКУ согласился предоставить рассрочку и этому предприятию – до 31 января 2027 года.

В Комитете отмечают, что применение таких смягчающих механизмов оправдано с учетом сложных условий ведения бизнеса и направлено на обеспечение выполнения решений без прекращения деятельности предприятий.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.