АМКУ дозволив двом компаніям сплачувати понад 30 млн грн штрафів частинами до 2027 року

гривні
Комітет пом’якшив умови сплати штрафів для підприємств / Depositphotos

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) ухвалив рішення розстрочити сплату штрафів двом компаніям - ТОВ “Олсем” і ТОВ “Мік”, які були визнані винними в антиконкурентних узгоджених діях на торгах. Загальна сума штрафів становить понад 30 млн грн, а їх сплату дозволено здійснювати частинами до початку 2027 року.

26 березня 2026 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про розстрочення сплати штрафів двом компаніям — ТОВ "Олсем" та ТОВ "Мік", які раніше були визнані винними у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

Зокрема, ТОВ "Олсем" має сплатити штраф у розмірі 453 332 грн, накладений рішенням Тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 26 грудня 2025 року за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів. Компанія звернулася до Комітету з проханням надати розстрочку на 11 місяців із можливістю дострокового погашення. У заяві підприємство зазначило, що визнає порушення та погоджується з розміром штрафу, однак одноразова сплата всієї суми є для нього фінансово обтяжливою і може призвести до зупинки діяльності.

Врахувавши ці аргументи, АМКУ дозволив компанії сплачувати штраф частинами до 31 січня 2027 року.

Аналогічне рішення Комітет ухвалив і щодо ТОВ "МІК", на яке раніше було накладено штраф у розмірі 30 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час проведення двох торгів. У лютому 2026 року компанія звернулася з проханням розстрочити виплату штрафу на 12 місяців, визнавши порушення та погодившись із санкціями.

З огляду на наведені обґрунтування, АМКУ погодився надати розстрочку і цьому підприємству - до 31 січня 2027 року.

У Комітеті зазначають, що застосування таких пом’якшувальних механізмів є виправданим з урахуванням складних умов ведення бізнесу та спрямоване на забезпечення виконання рішень без припинення діяльності підприємств.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд"  у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.

Автор:
Ольга Опенько