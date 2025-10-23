Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

49,05

48,88

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ разрешил компании рассрочить 8,5 млн грн штрафа за сговор на торгах

АМКУ
АМКУ рассрочил уплату штрафа ООО "Аквариус Групп" / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о рассрочке уплаты штрафа для ООО "Аквариус Групп", наложенного за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Общая сумма штрафа, наложенного решением АМКУ от 25 сентября 2025 года, составляет 8543304 гривен.

Штраф был начислен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, что касалось искажения результатов трех публичных торгов.

В октябре 2025 года "Аквариус Групп" обратилось в АМКУ с заявлением, в котором просит рассрочить уплату наложенного штрафа на 12 месяцев.

Компания просила предоставить рассрочку на 12 месяцев, обосновывая это сложным финансовым состоянием, о чем свидетельствует размер чистой прибыли за первое полугодие 2025 года и объективным отсутствием необходимого объема денежных средств.

Учитывая финансовое состояние общества, которое не позволяет уплатить штраф в установленный законодательством срок, о чем свидетельствует размер чистой прибыли за 1 полугодие 2025 года, и в связи с объективным отсутствием денежных средств в нужном объеме, АМКУ принял решение рассрочить уплату штрафа.

Согласно решению, компания должна произвести полную уплату штрафных санкций до 30 сентября 2026 года.

Это решение комитета позволяет компании выполнить финансовые обязательства перед государством в установленный срок, несмотря на временные трудности с ликвидностью.

Напомним, в сентябре АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб