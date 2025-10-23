АМКУ разрешил компании рассрочить 8,5 млн грн штрафа за сговор на торгах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о рассрочке уплаты штрафа для ООО "Аквариус Групп", наложенного за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Общая сумма штрафа, наложенного решением АМКУ от 25 сентября 2025 года, составляет 8543304 гривен.

Штраф был начислен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, что касалось искажения результатов трех публичных торгов.

В октябре 2025 года "Аквариус Групп" обратилось в АМКУ с заявлением, в котором просит рассрочить уплату наложенного штрафа на 12 месяцев.

Компания просила предоставить рассрочку на 12 месяцев, обосновывая это сложным финансовым состоянием, о чем свидетельствует размер чистой прибыли за первое полугодие 2025 года и объективным отсутствием необходимого объема денежных средств.

Учитывая финансовое состояние общества, которое не позволяет уплатить штраф в установленный законодательством срок, о чем свидетельствует размер чистой прибыли за 1 полугодие 2025 года, и в связи с объективным отсутствием денежных средств в нужном объеме, АМКУ принял решение рассрочить уплату штрафа.

Согласно решению, компания должна произвести полную уплату штрафных санкций до 30 сентября 2026 года.

Это решение комитета позволяет компании выполнить финансовые обязательства перед государством в установленный срок, несмотря на временные трудности с ликвидностью.

