АМКУ дозволив товариству розстрочити 8,5 млн грн штрафу за змову на торгах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про розстрочення сплати штрафу для ТОВ "Акваріус Груп", накладеного за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Загальна сума штрафу, накладеного рішенням АМКУ від 25 вересня 2025 року, становить 8 543 304 гривень.

Штраф було нараховано за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що стосувалося спотворення результатів трьох публічних торгів.

У жовтні 2025 року "Акваріус Груп" звернулося до АМКУ із заявою, у якій просить розстрочити сплату накладеного штрафу на 12 місяців.

Компанія просила надати розстрочку на 12 місяців, обґрунтовуючи це складним фінансовим станом, про що свідчить розмір чистого прибутку за перше півріччя 2025 року, та об'єктивною відсутністю необхідного обсягу грошових коштів.

З огляду на фінансовий стан товариства, який не дає можливості сплатити штраф у встановлений законодавством термін, про що свідчить розмір чистого прибутку за 1 півріччя 2025 року, та у зв’язку з об’єктивною відсутністю грошових коштів в потрібному обсязі, АМКУ прийняв рішення розстрочити сплату штрафу.

Згідно з рішенням, компанія має здійснити повну сплату штрафних санкцій до 30 вересня 2026 року.

Це рішення комітету дозволяє компанії виконати фінансові зобов'язання перед державою у визначений термін, незважаючи на тимчасові труднощі з ліквідністю.

Нагадаємо, у вересні АМКУ оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12, 9 млн грн.