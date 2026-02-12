АМКУ разрешил строительно-ремонтному предприятию платить штраф по частям: детали решения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) пошел навстречу частному предприятию Элит-Буд 2, предоставив рассрочку на уплату штрафа за нарушение конкурентного законодательства.

Предыстория

В октябре 2025 года АМКУ признал действия ЧП "Элит-Буд 2" антиконкурентными согласованными действиями.

Речь шла об искажении результатов тендеров, проведенных публичным акционерным обществом "Укрнафта" (заговор на торгах), что является серьезным нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За это решением №711-р на предприятие был наложен штраф в размере 318 142 гривен .

Аргументы предприятия

В январе 2026 года компания обратилась в комитет с официальным заявлением. Руководство ЧП "Элит-Буд 2" полностью признало факт правонарушения и согласилось с суммой взыскания.

Однако предприятие обосновало невозможность мгновенной оплаты сложным финансовым состоянием: объективное отсутствие необходимого объема свободных средств не позволяло закрыть долг в установленные законом сроки.

Решение комитета

Рассмотрев данные доказательства, 12 февраля 2026 года АМКУ принял решение удовлетворить просьбы бизнеса. С

плата штрафа рассрочена на 10 месяцев. Согласно графику, ЧП "Элит-Буд 2" должно полностью погасить задолженность перед государственным бюджетом до 30 декабря 2026 года .

