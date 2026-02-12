Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ разрешил строительно-ремонтному предприятию платить штраф по частям: детали решения

гривны
Строительная фирма будет выплачивать штраф АМКУ по специальному графику / Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) пошел навстречу частному предприятию Элит-Буд 2, предоставив рассрочку на уплату штрафа за нарушение конкурентного законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Предыстория

В октябре 2025 года АМКУ признал действия ЧП "Элит-Буд 2" антиконкурентными согласованными действиями.

Речь шла об искажении результатов тендеров, проведенных публичным акционерным обществом "Укрнафта" (заговор на торгах), что является серьезным нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За это решением №711-р на предприятие был наложен штраф в размере 318 142 гривен .

Аргументы предприятия

В январе 2026 года компания обратилась в комитет с официальным заявлением. Руководство ЧП "Элит-Буд 2" полностью признало факт правонарушения и согласилось с суммой взыскания.

Однако предприятие обосновало невозможность мгновенной оплаты сложным финансовым состоянием: объективное отсутствие необходимого объема свободных средств не позволяло закрыть долг в установленные законом сроки.

Решение комитета

Рассмотрев данные доказательства, 12 февраля 2026 года АМКУ принял решение удовлетворить просьбы бизнеса. С

плата штрафа рассрочена на 10 месяцев. Согласно графику, ЧП "Элит-Буд 2" должно полностью погасить задолженность перед государственным бюджетом до 30 декабря 2026 года .

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Автор:
Татьяна Бессараб