Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал участников оборонных закупок за антиконкурентные действия

штраф
АМКУ оштрафовал две компании на 36 миллионов / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 36,3 миллионов гривен две компании за сговор на торгах Минобороны. ООО "МИК" и ООО "Пакоптторг" согласовывали свои действия при закупке чехлов для бронежилетов и зимних курток, что привело к устранению конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

В 2024 году Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины провело торги по закупке чехлов для бронежилетов модульных и курток ветровлагозащитных зимних. Среди участников были ООО "МИК" и ООО "Пакоптторг".

Решением от 25 декабря 2025 АМКУ установил, что обе компании действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции. Это нарушение закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За выявленное нарушение на компании наложены штрафы на общую сумму 36,3 миллиона гривен.

Выявление нарушений в сфере оборонных закупок является одним из приоритетных направлений деятельности АМКУ в 2025 году. Комитет сосредоточен на обеспечении честной конкуренции при закупке товаров и услуг для безопасности и обороны.

Согласно закону Украины "О публичных закупках", компании, которые за последние три года привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия по искажению результатов тендеров, не могут участвовать в процедурах закупок. Сводимые сведения о таких нарушителях регулярно обновляются на сайте АМКУ.

Напомним,   АМКУ оштрафовал производителя регистраторов расчетных операций   ООО "Завод Резонанс" и продавца ЧП "Кассовые системы и технологии" на 2,8 млн. грн. за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Автор:
Татьяна Гойденко