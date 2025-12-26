АМКУ оштрафовал участников оборонных закупок за антиконкурентные действия

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 36,3 миллионов гривен две компании за сговор на торгах Минобороны. ООО "МИК" и ООО "Пакоптторг" согласовывали свои действия при закупке чехлов для бронежилетов и зимних курток, что привело к устранению конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

В 2024 году Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины провело торги по закупке чехлов для бронежилетов модульных и курток ветровлагозащитных зимних. Среди участников были ООО "МИК" и ООО "Пакоптторг".

Решением от 25 декабря 2025 АМКУ установил, что обе компании действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции. Это нарушение закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За выявленное нарушение на компании наложены штрафы на общую сумму 36,3 миллиона гривен.

Выявление нарушений в сфере оборонных закупок является одним из приоритетных направлений деятельности АМКУ в 2025 году. Комитет сосредоточен на обеспечении честной конкуренции при закупке товаров и услуг для безопасности и обороны.

Согласно закону Украины "О публичных закупках", компании, которые за последние три года привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия по искажению результатов тендеров, не могут участвовать в процедурах закупок. Сводимые сведения о таких нарушителях регулярно обновляются на сайте АМКУ.

