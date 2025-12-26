Запланована подія 2

АМКУ оштрафував учасників оборонних закупівель за антиконкурентні дії

АМКУ оштрафував дві компанії на 36 мільйонів / Depositphotos

Антимонопольний комітет України оштрафував на 36,3 мільйона гривень дві компанії за змову на торгах Міноборони. ТОВ "МІК" і ТОВ "Пакоптторг" узгоджували свої дії під час закупівлі чохлів для бронежилетів та зимових курток, що призвело до усунення конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

У 2024 році Державне підприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України провело торги на закупівлю чохлів для бронежилетів модульних та курток вітровологозахисних зимових. Серед учасників були ТОВ "МІК" і ТОВ "Пакоптторг".

Рішенням від 25 грудня 2025 року АМКУ встановив, що обидві компанії діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції. Це є порушенням закону України "Про захист економічної конкуренції".

За виявлене порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму 36,3 мільйона гривень.

Виявлення порушень у сфері оборонних закупівель є одним із пріоритетних напрямів діяльності АМКУ у 2025 році. Комітет зосереджений на забезпеченні чесної конкуренції при закупівлі товарів і послуг для потреб безпеки та оборони.

Згідно із законом України "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії щодо спотворення результатів тендерів, не можуть брати участь у процедурах закупівель. Зведені відомості про таких порушників регулярно оновлюються на сайті АМКУ.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував виробника реєстраторів розрахункових операцій ТОВ "Завод Резонанс" та продавця ПП "Касові системи та технології" на 2,8 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Автор:
Тетяна Гойденко