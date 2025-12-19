Львівську компанію оштрафували на понад 1 млн грн за управління санаторіями на Закарпатті без дозволу АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував львівську ТзОВ “Інвестиційна компанія ”ТВК" на 1,11 млн грн за управління санаторіями “Поляна” та “Сонячне Закарпаття” без необхідного дозволу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Львівська компанія ТзОВ "Інвестиційна компанія "ТВК" отримала два штрафи по 559,6 тис. грн від Антимонопольного комітету України за управління санаторіями "Поляна" та "Сонячне Закарпаття" без необхідного дозволу АМКУ.

Компанія, що входить до групи колишнього голови Львівської ОДА Миколи Кмітя та співвласника SoftServe Тараса Кицмея, виграла державний конкурс на управління закарпатськими санаторіями влітку 2025 року, однак почала керувати об’єктами без офіційного дозволу регулятора.

У серпні 2025 року після конкурсу компанія отримала від Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управління двома санаторіями у селі Поляна. Підставою для штрафу став початок керування рекреаційними об’єктами без необхідного погодження з АМКУ, що передбачене законодавством.

Після накладення штрафу та виконання вимог регулятора Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії на подальше управління санаторіями.

Про санатарії та компанію

Як повідомляв ZAXID.NET, обидва санаторії належать Федерації профспілок через ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

У 2024 році їх арештували у справі щодо незаконного видобутку та продажу мінеральної води, організованого окремими профспілковими лідерами, та передали АРМА для призначення тимчасового управителя на час розслідування та судових процесів. На території санаторіїв розташовані кілька свердловин, з яких добувають лікувально-столову воду "Поляна Квасова" та "Поляна Купіль".

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТзОВ "Інвестиційна компанія "ТВК" було зареєстровано в 2003 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 349 млн грн.

Уповноваженими особами ТОВ "Інвестиційна компанія "ТВК" є Андрій Васильович Мисів та Микола Іванович Кміть.

Компанія зареєстрована як товариство з обмеженою відповідальністю, її основна діяльність пов’язана з управлінням готелями та іншими закладами тимчасового розміщування.

Бенефіціарний власник - Кицмей Тарас. Тип бенефіціарного володіння – непрямий контроль, без прямого вирішального впливу. Непрямий вплив компанії становить 46,15% статутного капіталу або права голосу.

Нагадаємо, АМКУ визнав, що три товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ "Колтрейн", ТОВ "Бізнеском ЛТД" та ТОВ "Пролог сервіс" - вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За ці порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму понад 26 млн грн.