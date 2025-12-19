Львовскую компанию оштрафовали более чем на 1 млн грн за управление санаториями в Закарпатье без разрешения АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал львовское ООО "Инвестиционная компания "ТИК" на 1,11 млн грн за управление санаториями "Поляна" и "Солнечное Закарпатье" без необходимого разрешения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Львовская компания ООО "Инвестиционная компания "ТИК" получила два штрафа по 559,6 тыс. грн от Антимонопольного комитета Украины за управление санаториями "Поляна" и "Солнечное Закарпатье" без необходимого разрешения АМКУ.

Компания, входящая в группу бывшего главы Львовской ОГА Николая Кмитя и совладельца SoftServe Тараса Кицмея, выиграла государственный конкурс на управление закарпатскими санаториями летом 2025 года, однако начала управлять объектами без официального разрешения регулятора.

В августе 2025 года после конкурса компания получила от Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) управление двумя санаториями в Поляне. Основанием для штрафа стало начало управления рекреационными объектами без необходимого согласования с АМКУ, что предусмотрено законодательством.

После наложения штрафа и требований регулятора Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании на дальнейшее управление санаториями.

О санаториях и компании

Как сообщал ZAXID.NET, оба санатория принадлежат Федерации профсоюзов через ЧАО "Укрпрофздравница".

В 2024 году их арестовали по делу о незаконной добыче и продаже минеральной воды, организованной отдельными профсоюзными лидерами, и передали АРМА для назначения временного управляющего на время расследования и судебных процессов. На территории санаториев расположены несколько скважин, из которых добывают лечебно-столовую воду "Поляна Квасова" и "Поляна Купиль".

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Инвестиционная компания "ТИК" было зарегистрировано в 2003 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 349 млн грн.

Уполномоченными лицами ООО "Инвестиционная компания "ТИК" являются Андрей Васильевич Мысов и Николай Иванович Кмить.

Компания зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, ее основная деятельность связана с управлением гостиницами и другими заведениями временного размещения.

Бенефициарный владелец – Кицмей Тарас. Тип бенефициарного владения – косвенный контроль без прямого решающего воздействия. Непрямое влияние компании составляет 46,15% уставного капитала или права голоса.

