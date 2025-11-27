Заговор на военных закупках: АМКУ оштрафовал три компании более чем на 26 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решением от 27 ноября 2025 года признал, что три общества с ограниченной ответственностью — ООО "Колтрейн", ООО "Бизнес ЛТД" и ООО "Пролог сервис" — совершили антиконкурентные согласованные действия. За эти нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Нарушение касается искажения результатов торгов, проводимых государственным предприятием Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла".

Предметом закупки были чехлы для полевых фляг и сумки-подсумки боевые с ожидаемой стоимостью свыше 150 млн грн.

Комитет установил, что указанные хозяйствующие субъекты согласовали между собой условия участия в закупках.

Благодаря этим согласованным действиям конкуренция между ними была полностью устранена, что привело к искажению результатов торгов на товары, критически важные для нужд безопасности и обороны.

За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 26 867 392 грн.

Напомним, 20 ноября Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, и наложил штраф на 4,5 млн грн.