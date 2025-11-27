Запланована подія 2

Заговор на военных закупках: АМКУ оштрафовал три компании более чем на 26 млн грн

АМКУ оштрафовал поставщиков за сговор на многомиллионных торгах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решением от 27 ноября 2025 года признал, что три общества с ограниченной ответственностью — ООО "Колтрейн", ООО "Бизнес ЛТД" и ООО "Пролог сервис" — совершили антиконкурентные согласованные действия. За эти нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ

Нарушение касается искажения результатов торгов, проводимых государственным предприятием Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла".

Предметом закупки были чехлы для полевых фляг и сумки-подсумки боевые с ожидаемой стоимостью свыше 150 млн грн.

Комитет установил, что указанные хозяйствующие субъекты согласовали между собой условия участия в закупках.

Благодаря этим согласованным действиям конкуренция между ними была полностью устранена, что привело к искажению результатов торгов на товары, критически важные для нужд безопасности и обороны.

За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 26 867 392 грн.

Напомним, 20 ноября Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, и наложил штраф на 4,5 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб