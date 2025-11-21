Две компании оштрафовали на 4,5 млн за сговор на торгах "Укрпочты"

20 ноября Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, и наложил штраф на 4,5 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Компания принимала участие в торгах на закупку дизельного топлива, которые проводило акционерное общество "Укрпочта" в декабре 2024 года путем заключения рамочного соглашения. Ожидаемая стоимость закупки составила 204 000 000 грн.

В ходе рассмотрения дела регулятор установил, что ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" во время подготовки и участия в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними.

АМКУ признал такие действия компаний нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их на 4 514 013 грн.

