Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Две компании оштрафовали на 4,5 млн за сговор на торгах "Укрпочты"

Заседание АМКУ
Заседание АМКУ 20 ноября / АМКУ

20 ноября Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, и наложил штраф на 4,5 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Компания принимала участие в торгах на закупку дизельного топлива, которые проводило акционерное общество "Укрпочта" в декабре 2024 года путем заключения рамочного соглашения. Ожидаемая стоимость закупки составила 204 000 000 грн.

В ходе рассмотрения дела регулятор установил, что ООО "НКФ "Агронефтесервис" и ООО "Ревелининормейшн групп" во время подготовки и участия в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними.

АМКУ признал такие действия компаний нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их на 4 514 013 грн.

Напомним, АМКУ оштрафовал три охранных компании на общую сумму 4 767 160 гривен за антиконкурентные согласованные действия в ходе торгов, проведенных КП "Киевпасстранс".

Автор:
Светлана Манько