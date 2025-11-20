Регулятор оштрафовал три компании на 4,7 млн грн за сговор на тендере "Киевпасстранса"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал три охранных компании на общую сумму 4 767 160 гривен за антиконкурентные согласованные действия в ходе торгов, проведенных КП "Киевпасстранс".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Торги, о которых идет речь, касались закупки услуги "Охрана объектов Борщаговской линии скоростного трамвая и баз отдыха КП "Киевпасстранс", ожидаемая стоимость которой составляла 26 млн грн.

Участие в тендере принимали:

ООО "Охранная компания "Федерация безопасности";

ООО "Мегазащита Плюс";

ГП "Барссервис".

Решением от 20 ноября 2025 года АМКУ установил, что эти три компании действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции. Это было признано нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Кроме того, сообщается, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", факт привлечения субъекта хозяйствования к ответственности за искажение результатов тендеров в течение последних трех лет является основанием для отказа ему в участии в дальнейших процедурах закупок.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.