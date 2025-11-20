- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Регулятор оштрафовал три компании на 4,7 млн грн за сговор на тендере "Киевпасстранса"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал три охранных компании на общую сумму 4 767 160 гривен за антиконкурентные согласованные действия в ходе торгов, проведенных КП "Киевпасстранс".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Торги, о которых идет речь, касались закупки услуги "Охрана объектов Борщаговской линии скоростного трамвая и баз отдыха КП "Киевпасстранс", ожидаемая стоимость которой составляла 26 млн грн.
Участие в тендере принимали:
- ООО "Охранная компания "Федерация безопасности";
- ООО "Мегазащита Плюс";
- ГП "Барссервис".
Решением от 20 ноября 2025 года АМКУ установил, что эти три компании действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции. Это было признано нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".
Кроме того, сообщается, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", факт привлечения субъекта хозяйствования к ответственности за искажение результатов тендеров в течение последних трех лет является основанием для отказа ему в участии в дальнейших процедурах закупок.
Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.