Регулятор оштрафував три компанії на 4,7 млн грн за змову на тендері "Київпастрансу"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував три охоронні компанії на загальну суму 4 767 160 гривень за антиконкурентні узгоджені дії під час торгів, проведених КП "Київпастранс".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Торги, про які йдеться, стосувалися закупівлі послуги "Охорона об’єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю та баз відпочинку КП "Київпастранс", очікувана вартість якої становила 26 млн грн.

Участь у тендері брали:

ТОВ "Охоронна компанія «Федерація безпеки";

ТОВ "Мегазахист Плюс";

ДП "Барссервіс".

Рішенням від 20 листопада 2025 року АМКУ встановив, що ці три компанії діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції. Це було визнано порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Крім того повідомляється, що згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", факт притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за спотворення результатів тендерів протягом останніх трьох років є підставою для відмови йому в участі у подальших процедурах закупівель.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд" у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.