Дві компанії оштрафували на 4,5 млн за змову на торгах "Укрпошти"

Засідання АМКУ
Засідання АМКУ 20 листопада / АМКУ

20 листопада Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "НКФ "Агронафтасервіс" та ТОВ "Ревелінінормейшн груп" порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, і наклав штраф на 4,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що компанії приймали участь у торгах на закупівлю дизельного палива, які проводило акціонерне товариство "Укрпошта" у грудні 2024 року шляхом укладання рамкової угоди. Очікувана вартість закупівлі становила 204 000 000 грн.

Під час розгляду справи регулятор встановив, що ТОВ "НКФ "Агронафтасервіс" та ТОВ "Ревелінінормейшн груп" під час підготовки та участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції між ними.

АМКУ визнав такі дії компаній порушенням конкурентного законодавства та оштрафував їх у сумі на 4 514 013 грн.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував три охоронні компанії на загальну суму 4 767 160 гривень за антиконкурентні узгоджені дії під час торгів, проведених КП "Київпастранс".

Автор:
Світлана Манько