Змова на військових закупівлях: АМКУ оштрафував три компанії на понад 26 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рішенням від 27 листопада 2025 року визнав, що три товариства з обмеженою відповідальністю — ТОВ “Колтрейн”, ТОВ “Бізнеском ЛТД” та ТОВ “Пролог сервіс” — вчинили антиконкурентні узгоджені дії. За ці порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму понад 26 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Порушення стосується спотворення результатів торгів, які проводило державне підприємство Міністерства оборони України "Державний оператор тилу".

Предметом закупівлі були чохли для фляг польових та сумки-підсумки бойові з очікуваною вартістю понад 150 млн грн.

Комітет встановив, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі в закупівлях.

Завдяки цим узгодженим діям конкуренцію між ними було повністю усунуто, що призвело до спотворення результатів торгів на товари, критично важливі для потреб безпеки та оборони.

За порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 26 867 392 грн.

Нагадаємо 20 листопада Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "НКФ "Агронафтасервіс" та ТОВ "Ревелінінормейшн груп" порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, і наклав штраф на 4,5 млн грн.