АМКУ дозволив будівельно-ремонтному підприємству сплачувати штраф частинами

Антимонопольний комітет України (АМКУ) пішов назустріч приватному підприємству “Еліт-Буд 2”, надавши розстрочку на сплату штрафу за порушення конкурентного законодавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Передісторія

У жовтні 2025 року АМКУ визнав дії ПП “Еліт-Буд 2” антиконкурентними узгодженими діями.

Йшлося про спотворення результатів тендерів, проведених публічним акціонерним товариством "Укрнафта" (змова на торгах), що є серйозним порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За це рішенням № 711-р на підприємство було накладено штраф у розмірі 318 142 гривень.

Аргументи підприємства

У січні 2026 року компанія звернулася до комітету з офіційною заявою. Керівництво ПП “Еліт-Буд 2” повністю визнало факт правопорушення та погодилося з сумою стягнення.

Проте підприємство обґрунтувало неможливість миттєвої оплати складним фінансовим станом: об'єктивна відсутність необхідного обсягу вільних коштів не дозволяла закрити борг у встановлені законом терміни.

Рішення комітету

Розглянувши надані докази, 12 лютого 2026 року АМКУ прийняв рішення задовольнити прохання бізнесу. С

плату штрафу розстрочено на 10 місяців. Згідно з графіком, ПП “Еліт-Буд 2” має повністю погасити заборгованість перед державним бюджетом до 30 грудня 2026 року.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд" у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.