АМКУ заподозрил сговоры на земельных аукционах: под подозрением фирма жены нардепа Борта и участок Coca-Cola

Западное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало расследование двух дел о возможных сговорах при продаже земли во Львовской области. Регулятор проверяет аукционы в Городке, где победила компания жены экснардепа от ОПЗЖ, и во Львове, где годами претендовала международная корпорация.

28 апреля АМКУ официально заявил о начале рассмотрения дел по признакам нарушения экономической конкуренции.

Дело в Городке: интересы семьи экснардепа ОПЗЖ

Первое дело касается продажи 64 соток земли несельскохозяйственного назначения в городе Городок. Победителем торгов стала Логистическая компания "Запад ресурс", совладелицей которой является Ольга Борт - жена народного депутата Виталия Борта (внесенный в реестр предателей).

АМКУ проверяет действия ООО "Логистическая компания Запад ресурс" и ООО Гринхауз Компани. Компания Борт выкупила землю за 8,6 млн грн, предложив всего на 1 тыс. грн больше ближайшего конкурента. Регулятор видит в действиях участников признаки согласованного поведения искусственного определения победителя.

Дело во Львове: участок, по которому судится Coca-Cola

Второе расследование касается аукциона по продаже участка площадью 0,29 га по ул. Городницкой, 43 во Львове. Здесь АМКУ заподозрил в сговоре предпринимателя Павла Волкова и ООО "Запад Инвест Контакт", являвшихся единственными участниками торгов.

Детали скандального аукциона:

Назначение земли: для строительства торгово-административного здания с паркингом.

Победитель: Павел Волков с предложением 27 млн. грн.

Конкурент: "Запад Инвест Контакт" предложил всего 15 млн грн.

Этот участок имеет длительную судебную историю. Еще в 2023 году на нее был наложен арест по иску компании Coca-Cola. Международная корпорация победила на аукционе по приобретению этой земли еще в 2010 году, однако из-за юридических препятствий так и не смогла оформить право собственности.

Напомним, АМКУ оштрафовал две компании на более чем 4,1 млн грн за сговор на тендерах. 16 апреля комитет признал нарушением действия ООО "Торговый дом "Маэстро Групп" и ООО "Плафон". Регулятор продолжает системную работу по выявлению антиконкурентных согласованных действий, наносящих ущерб государственным и местным бюджетам.