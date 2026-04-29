АМКУ запідозрив змови на земельних аукціонах: під підозрою фірма дружини нардепа Борта та ділянка Coca-Cola

Західне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розслідування двох справ щодо можливих змов під час продажу землі на Львівщині. Регулятор перевіряє аукціони у Городку, де перемогла компанія дружини екснардепа від ОПЗЖ, та у Львові, де на ділянку роками претендувала міжнародна корпорація.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться в повідомленні АМКУ.

28 квітня АМКУ офіційно заявив про початок розглядів справ через ознаки порушення економічної конкуренції.

Справа у Городку: інтереси родини екснардепа ОПЗЖ

Перша справа стосується продажу 64 соток землі несільськогосподарського призначення у місті Городок. Переможцем торгів стала Логістична компанія "Захід ресурс", співвласницею якої є Ольга Борт — дружина народного депутата Віталія Борта (внесений до реєстру зрадників).

АМКУ перевіряє дії ТзОВ "Логістична компанія «Захід Ресурс" та ТзОВ «Грінхауз Компані». Компанія Борт викупила землю за 8,6 млн грн, запропонувавши лише на 1 тис. грн більше за найближчого конкурента. Регулятор вбачає у діях учасників ознаки узгодженої поведінки для штучного визначення переможця.

Справа у Львові: ділянка, через яку судиться Coca-Cola

Друге розслідування стосується аукціону з продажу ділянки площею 0,29 га на вул. Городницькій, 43 у Львові. Тут АМКУ запідозрив у змові підприємця Павла Волкова та ТзОВ "Захід Інвест Контакт", які були єдиними учасниками торгів.

Деталі скандального аукціону:

Призначення землі: для будівництва торгово-адміністративної будівлі з паркінгом.

Переможець: Павло Волков із пропозицією 27 млн грн.

Конкурент: "Захід Інвест Контакт" запропонував лише 15 млн грн.

Ця ділянка має тривалу судову історію. Ще у 2023 році на неї наклали арешт за позовом компанії Coca-Cola. Міжнародна корпорація перемогла на аукціоні з придбання цієї землі ще у 2010 році, проте через юридичні перепони так і не змогла оформити право власності.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував дві компанії на понад 4,1 млн грн за змову на тендерах. 16 квітня комітет визнав порушенням дії ТОВ "Торговельний дім "Маестро Групп" та ТОВ "Плафон". Регулятор продовжує системну роботу з виявлення антиконкурентних узгоджених дій, які завдають збитків державним та місцевим бюджетам.