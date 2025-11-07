Аналог Starlink: Vodafone создаст европейскую спутниковую сеть вместе с AST SpaceMobile

Британская Vodafone и американская AST SpaceMobile объявили о создании совместного предприятия для запуска европейской спутниковой сети, которая обеспечит прямую связь между спутниками и обычными смартфонами. Инициатива должна обслуживать коммерческие и правительственные потребности в сфере связи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Операционный центр новой системы будет расположен в Германии – компании рассматривают локации вблизи Мюнхена или Ганновера. Центр обеспечивает подключение для мобильных операторов по всей Европе, поддерживая услуги широкополосной связи, системы общественной безопасности и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Vodafone и AST заявили, что система будет иметь "командный переключатель" для контроля и безопасности, включая функции шифрования связи и мониторинг спутников над европейской территорией.

Решение появилось на фоне растущей конкуренции в секторе спутниковых коммуникаций: накануне Starlink Илона Маска заключил соглашение с телеком-группой Veon, которая открывает доступ к более чем 150 миллионам потенциальных клиентов, а также приобрела дополнительные лицензии на спектр в США за 2,6 миллиарда долларов.

AST SpaceMobile планирует развернуть до 60 спутников к 2026 году - сейчас компания эксплуатирует шесть, в то время как сеть Starlink насчитывает более 8 000 аппаратов. Коммерческий запуск европейской системы намечен на 2026 год.

Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле заявила, что новая инициатива станет "суверенным спутниковым решением" для Европы, которое будет дополнять наземные сети и обеспечивать безопасную и независимую связь на континенте.

Добавим, что не только Vodafone бросил вызов Starlink. Французская компания Eutelsat Communications – один из ведущих мировых операторов спутниковой связи – планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.