Аналог Starlink: Vodafone створить європейську супутникову мережу разом із AST SpaceMobile

Британська Vodafone та американська AST SpaceMobile оголосили про створення спільного підприємства для запуску європейської супутникової мережі, яка забезпечить прямий зв’язок між супутниками та звичайними смартфонами. Ініціатива має обслуговувати як комерційні, так і урядові потреби у сфері зв’язку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Операційний центр нової системи буде розташований у Німеччині — компанії розглядають локації поблизу Мюнхена або Ганновера. Центр забезпечуватиме підключення для мобільних операторів по всій Європі, підтримуючи послуги широкосмугового зв’язку, системи громадської безпеки та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Vodafone та AST заявили, що система матиме "командний перемикач" для контролю та безпеки, включно з функціями шифрування зв’язку та моніторингу супутників над європейською територією.

Рішення з’явилося на тлі зростаючої конкуренції у секторі супутникових комунікацій: напередодні Starlink Ілона Маска уклав угоду з телеком-групою Veon, яка відкриває доступ до понад 150 мільйонів потенційних клієнтів, а також придбав додаткові ліцензії на спектр у США за 2,6 мільярда доларів.

AST SpaceMobile планує розгорнути до 60 супутників до 2026 року — наразі компанія експлуатує шість, тоді як мережа Starlink налічує понад 8 000 апаратів. Комерційний запуск європейської системи заплановано на 2026 рік.

Генеральна директорка Vodafone Маргеріта Делла Валле заявила, що нова ініціатива стане "суверенним супутниковим рішенням" для Європи, яке доповнюватиме наземні мережі та забезпечуватиме безпечний і незалежний зв’язок на континенті.

Додамо, що не лише Vodafone кинув виклик Starlink. Французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.