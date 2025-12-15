Анонимный меценат передал более 4 млн евро чешской инициативе помощи Украине

Чешская инициатива поддержки Украины "Подарок для Путина" получила анонимное пожертвование в размере 100 млн крон (свыше 4 млн евро) и уже объявила, на какие нужды будут направлены эти средства.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует заявление в официальном Х.

Анонимное пожертвование чешской инициативе

Анонимный меценат перечислил в поддержку Украины 100 млн чешских крон – примерно 4,1 млн евро.

О рекордном донате с "восьми нулями" инициатива сообщила 14 декабря, а уже на следующий день объявила, на какие именно нужды планирует направить эти средства.

"Мы разделили 100 миллионов крон от анонимного донора на 26 частей. Прежде всего, эти средства будут использованы на закупку различных типов дронов, пластиковых взрывных устройств, оборудования для подразделений на передовой и даже ружей. Мы хотим очень быстро потратить эти деньги, чтобы они "начали работать" как можно быстрее", - сообщили в и.

Напомним, в 2025 году украинцы ежемесячно донатят почти 3 млрд грн на волонтерские "банки", а количество людей, открывающих сборы, продолжает расти. В то же время фонды фиксируют рекордное увеличение пожертвований.