Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Анонимный меценат передал более 4 млн евро чешской инициативе помощи Украине

евро
Украина получила второй транш от БРРЭ / Shutterstock

Чешская инициатива поддержки Украины "Подарок для Путина" получила анонимное пожертвование в размере 100 млн крон (свыше 4 млн евро) и уже объявила, на какие нужды будут направлены эти средства.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует заявление в официальном Х.

Анонимное пожертвование чешской инициативе

Анонимный меценат перечислил в поддержку Украины 100 млн чешских крон – примерно 4,1 млн евро.

О рекордном донате с "восьми нулями" инициатива сообщила 14 декабря, а уже на следующий день объявила, на какие именно нужды планирует направить эти средства.

"Мы разделили 100 миллионов крон от анонимного донора на 26 частей. Прежде всего, эти средства будут использованы на закупку различных типов дронов, пластиковых взрывных устройств, оборудования для подразделений на передовой и даже ружей. Мы хотим очень быстро потратить эти деньги, чтобы они "начали работать" как можно быстрее", - сообщили в и.

Напомним, в 2025 году украинцы ежемесячно донатят почти 3 млрд грн на волонтерские "банки", а количество людей, открывающих сборы, продолжает расти. В то же время фонды фиксируют рекордное увеличение пожертвований.

Автор:
Ольга Опенько