Анонімний меценат передав понад €4 млн чеській ініціативі допомоги Україні

євро
Україна отримала другий транш від БРРЄ / Shutterstock

Чеська ініціатива підтримки України “Подарунок для Путіна” отримала анонімну пожертву у розмірі 100 млн крон (понад 4 млн євро) та вже оголосила, на які потреби буде спрямовано ці кошти.

Як пише Delo.ua, про це  свідчить заява в офіційному Х.

Анонімна пожертва чеській ініціативі

Анонімний меценат перерахував на підтримку України 100 млн чеських крон — приблизно 4,1 млн євро.

Про рекордний донат із "вісьмома нулями" ініціатива повідомила 14 грудня, а вже наступного дня оголосила, на які саме потреби планує спрямувати ці кошти.

"Ми розділили 100 мільйонів крон від анонімного донора на 26 частин. Передусім ці кошти будуть використані на закупівлю різних типів дронів, пластикових вибухових пристроїв, обладнання для підрозділів на передовій і навіть рушниць. Ми хочемо дуже швидко витратити ці гроші, щоб вони "почали працювати" якнайшвидше", – повідомили в ініціативі. 

Нагадаємо, у 2025 році українці щомісяця донатять майже 3 млрд грн на волонтерські "банки", а кількість людей, що відкривають збори, продовжує зростати. Водночас фонди фіксують рекордне збільшення пожертв.

Автор:
Ольга Опенько