Антиконкурентные действия на торгах: две компании штрафовано более чем на 18 млн грн

АМКУ оштрафовал компании за антиконкурентные согласованные действия / Shutterstock

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые исказили результаты шести торгов на закупку технической соли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Согласованы действия на торгах и штраф АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал действия компаний ООО "Солт Индастри" и ООО "Торговый дом "Кип и Ко" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компании совершили антиконкурентные согласованные действия, повлекшие искажение результатов шести торгов на закупку технической соли.

Торги проходили с мая 2024 по март 2025 года для нескольких коммунальных предприятий, среди которых КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Днепровского района" Киева, КП "Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на их", КП "Полигон Экология" и КП "Киевтеплоэнерго". Общая ожидаемая стоимость закупок составляла более 33,5 млн грн.

В ходе расследования комитет установил общее и скоординированное поведение компаний, которое привело к устранению конкуренции во время участия в торгах. За эти нарушения Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Солт Индастри" и ООО "Торговый дом "Кип и Ко" на сумму 18,91 млн грн.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Автор:
Ольга Опенько