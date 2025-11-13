Антиконкурентные действия на торгах: две компании штрафовано более чем на 18 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые исказили результаты шести торгов на закупку технической соли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Согласованы действия на торгах и штраф АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал действия компаний ООО "Солт Индастри" и ООО "Торговый дом "Кип и Ко" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компании совершили антиконкурентные согласованные действия, повлекшие искажение результатов шести торгов на закупку технической соли.

Торги проходили с мая 2024 по март 2025 года для нескольких коммунальных предприятий, среди которых КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Днепровского района" Киева, КП "Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на их", КП "Полигон Экология" и КП "Киевтеплоэнерго". Общая ожидаемая стоимость закупок составляла более 33,5 млн грн.

В ходе расследования комитет установил общее и скоординированное поведение компаний, которое привело к устранению конкуренции во время участия в торгах. За эти нарушения Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Солт Индастри" и ООО "Торговый дом "Кип и Ко" на сумму 18,91 млн грн.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.