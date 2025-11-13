Запланована подія 2

Новини
Антиконкурентні дії на торгах: дві компанії штрафовано на понад 18 млн грн

АМКУ оштрафував компанії за антиконкурентні узгоджені дії / Shutterstock

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 18,9 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати шести торгів на закупівлю технічної солі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Узгоджені дії на торгах та штраф АМКУ

Антимонопольний комітет України визнав дії компаній ТОВ "Солт Індастрі" та ТОВ "Торговий дім "Кип і Ко" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів шести торгів на закупівлю технічної солі.

Торги проходили з травня 2024 по березень 2025 року для кількох комунальних підприємств, серед яких КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" Києва, КП "Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них", КПТМ "Криворіжтепломережа", КП "Полігон Екологія" та КП "Київтеплоенерго". Загальна очікувана вартість закупівель складала понад 33,5 млн грн.

Під час розслідування комітет встановив спільну та скоординовану поведінку компаній, яка призвела до усунення конкуренції під час участі в торгах. За ці порушення Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Солт Індастрі" та ТОВ "Торговий дім "Кип і Ко" на суму 18,91 млн грн.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд"  у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.

Ольга Опенько