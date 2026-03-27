Аппарат Верховной Рады оформил права на недвижимость стоимостью 32 млн грн

Верховная Рада
Аппарат ВР зарегистрировал права на 27 объектов недвижимости / Depositphotos

Аппарат Верховной Рады зарегистрировал права на 27 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 32 млн грн во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита эффективности управления объектами госсобственности. Также в Государственный земельный кадастр внесены данные по части участков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Во время проверки аудиторы установили отсутствие документов на 33 здания и 4 земельных участка. Уже полностью выполнено 5 из 14 советов аудиторов, еще 7 находятся в процессе реализации.

Текущие работы с имуществом

Специалисты работают над регистрацией прав на недвижимость базы отдыха "Конча-Заспа". Параллельно прорабатывается изменение целевого назначения нескольких земельных участков в Киеве. Кроме регистрации проведена инвентаризация: непригодное к использованию имущество списано, а для отдельных предприятий в управлении Аппарата ВРУ рассматривается изменение организационно-правовой формы.

В то же время, Счетная палата отмечает безосновательное промедление с выполнением отдельных рекомендаций центральными органами исполнительной власти, а также нерешение отдельных земельных вопросов Киевским городским советом.

"Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать общество о состоянии их реализации", - отметили в учреждении.

Напомним, в феврале Счетная палата приступила к аудиту соответствия использования государственных средств, выделенных на финансирование деятельности политических партий.

Автор:
Татьяна Ковальчук