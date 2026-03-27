Аппарат Верховной Рады оформил права на недвижимость стоимостью 32 млн грн

Аппарат Верховной Рады зарегистрировал права на 27 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 32 млн грн во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита эффективности управления объектами госсобственности. Также в Государственный земельный кадастр внесены данные по части участков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Во время проверки аудиторы установили отсутствие документов на 33 здания и 4 земельных участка. Уже полностью выполнено 5 из 14 советов аудиторов, еще 7 находятся в процессе реализации.

Текущие работы с имуществом

Специалисты работают над регистрацией прав на недвижимость базы отдыха "Конча-Заспа". Параллельно прорабатывается изменение целевого назначения нескольких земельных участков в Киеве. Кроме регистрации проведена инвентаризация: непригодное к использованию имущество списано, а для отдельных предприятий в управлении Аппарата ВРУ рассматривается изменение организационно-правовой формы.

В то же время, Счетная палата отмечает безосновательное промедление с выполнением отдельных рекомендаций центральными органами исполнительной власти, а также нерешение отдельных земельных вопросов Киевским городским советом.

"Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать общество о состоянии их реализации", - отметили в учреждении.

