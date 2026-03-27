Апарат Верховної Ради оформив права на нерухомість вартістю 32 млн грн

Апарат Верховної Ради зареєстрував права на 27 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 32 млн грн на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності управління об’єктами держвласності. Також до Державного земельного кадастру внесено дані щодо частини ділянок.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Під час перевірки аудитори встановили відсутність документів на 33 будівлі та 4 земельні ділянки. Вже повністю виконано 5 із 14 порад аудиторів, ще 7 перебувають у процесі реалізації.

Поточні роботи з майном

Наразі фахівці працюють над реєстрацією прав на нерухомість бази відпочинку "Конча-Заспа". Паралельно опрацьовується зміна цільового призначення кількох земельних ділянок у Києві. Крім реєстрації, проведено інвентаризацію: непридатне до використання майно списано, а для окремих підприємств в управлінні Апарату ВРУ розглядається зміна організаційно-правової форми.

Водночас Рахункова палата відзначає безпідставне зволікання з виконанням окремих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, а також невирішення окремих земельних питань Київською міською радою.

"Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме суспільство про стан їх реалізації", — зазначили в установі.

Нагадаємо, у лютому Рахункова палата розпочала аудит відповідності використання державних коштів, виділених на фінансування діяльності політичних партій.