Apple обвиняют в использовании голосовых записей Siri: во Франции начато расследование

Компания Apple столкнулась с официальным расследованием во Франции по использованию и хранению голосовых записей, сделанных с помощью ее цифровой ассистентки Siri.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Расследование касается практики Apple по сбору аудиозаписей пользователей через Siri, доступную на большинстве устройств компании. Согласно политике Apple, эта функция якобы требует предварительного пользовательского согласия и используется для улучшения сервиса.

Однако ключевая претензия состоит в том, что эти данные могут храниться до двух лет и пересматриваться так называемыми "оценщиками" или субподрядчиками компании.

Прокуратура Парижа сообщила в понедельник, что расследование было передано в Управление по борьбе с киберпреступностью.

Расследование начато после жалобы, поданной в начале года французской правозащитной организацией Ligue des droits de l'Homme. Жалобу подкрепили показания Томаса ле Боньека, бывшего субподрядчика Apple в Ирландии, публично заявившего об анализе конфиденциальных записей пользователей, в частности, записей разговоров пациентов с раком.

Позиция Apple

Представитель Apple отказался от дальнейших комментариев, ссылаясь на сообщение в блоге, опубликованное компанией в январе.

В этом блоге Apple утверждала, что "не сохраняет аудиозаписи взаимодействия с Siri, если пользователи явно не согласятся помочь улучшить Siri, и даже тогда записи используются исключительно для этой цели".

Как пишет Bloomberg, расследование против Apple подчеркивает строгий подход Франции к крупнейшим американским технологическим корпорациям. Страна ранее уже инициировала расследование антимонопольных проблем и ввела налог на цифровые услуги. В свое время это вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал такое собрание дискриминационным и предупредил о возможном ответе тарифами со стороны США.

Напомним, недавно Apple обратилась в антимонопольные органы ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.