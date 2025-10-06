Apple звинувачують у використанні голосових записів Siri: у Франції розпочато розслідування

Компанія Apple зіткнулася з офіційним розслідуванням у Франції щодо використання та зберігання голосових записів, зроблених за допомогою її цифрової асистентки Siri.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Розслідування стосується практики Apple щодо збору аудіозаписів користувачів через Siri, доступну на більшості пристроїв компанії. Згідно з політикою Apple, ця функція нібито вимагає попередньої згоди користувача і використовується для покращення сервісу.

Проте, ключова претензія полягає в тому, що ці дані можуть зберігатися до двох років та переглядатися так званими "оцінювачами" або субпідрядниками компанії.

Прокуратура Парижа повідомила в понеділок, що розслідування було передано до Управління з боротьби з кіберзлочинністю.

Розслідування розпочато після скарги, поданої на початку року французькою правозахисною організацією Ligue des droits de l'Homme. Скаргу підкріпили свідчення Томаса ле Боньєка, колишнього субпідрядника Apple в Ірландії, який публічно заявив про аналіз конфіденційних записів користувачів, зокрема, записів розмов пацієнтів з раком.

Позиція Apple

Представник Apple відмовився від подальших коментарів, посилаючись на допис у блозі, опублікований компанією у січні.

У цьому блозі Apple стверджувала, що "не зберігає аудіозаписи взаємодії з Siri, якщо користувачі явно не погодяться допомогти покращити Siri, і навіть тоді записи використовуються виключно для цієї мети".

Як пише Bloomberg, розслідування проти Apple підкреслює суворий підхід Франції до найбільших американських технологічних корпорацій. Країна раніше вже ініціювала розслідування щодо антимонопольних проблем та запровадила податок на цифрові послуги. Свого часу це викликало критику з боку президента США Дональда Трампа, який назвав такі збори дискримінаційними та попередив про можливу відповідь тарифами з боку США.

Нагадаємо, нещодавно Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.