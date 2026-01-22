Запланована подія 2

Apple превратит Siri в полноценного чат-бота из ИИ

Apple готовит чат-бота с расширенными возможностями / Depositphotos

Apple планирует обновить Siri до первого полноценного чат-бота с искусственным интеллектом, который будет интегрирован в iPhone, iPad и Mac. Новый цифровой помощник Campos предоставит пользователям возможности генеративного ИИ, включая чат, поиск в Интернете, создание контента и управление функциями устройства, приближая Apple к конкурентам OpenAI и Google в области разговорного ИИ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Чат-бот Campos будет встроен в операционные системы Apple и заменит текущий интерфейс Siri. Пользователи смогут вызвать его так же, как и обычную Siri – голосовой командой или удержанием боковой кнопки.

Новый подход значительно превосходит современные возможности Siri, пока не поддерживающей полноценный чат и интерактивное взаимодействие. Campos будет работать как голосовой, так и текстовый ассистент, а также позволит искать информацию, редактировать файлы и управлять приложениями непосредственно через голосовые команды.

Обновление станет частью iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 и будет представлено на Всемирной конференции разработчиков в июне 2026 года с последующим выпуском в сентябре. Ранее в этом году Apple выпустит обновление iOS 26.4 с улучшенной Siri, которая сможет анализировать экранный контент и интегрироваться с персональными данными пользователей.

Campos чат-бот разрабатывается на основе моделей Google Gemini, но Apple сохраняет возможность заменять базовые модели в будущем. Инструмент будет интегрироваться во все основные приложения компании, включая почту, музыку, фотографии и Xcode, что позволит пользователям выполнять задания без перехода в отдельные приложения.

Apple уже давно отставала в сфере генеративного ИИ, и Campos является стратегическим шагом для догона конкурентов. Samsung, Google и несколько китайских производителей смартфонов уже интегрировали чат-боты в свои операционные системы.

Кроме новых функций, Apple уделяет внимание конфиденциальности: чат-бот будет ограничивать объем памяти пользователей, чтобы не сохранять большие данные о предыдущих взаимодействиях. Компания также продолжает поддержку более старой Siri из-за обновления Apple Foundation Models, которая станет основой для Campos.

Apple установила рекорд продаж в 2025 году. Главными драйверами успеха стали высокие продажи серии iPhone 17 и стабильный спрос в странах с развивающейся экономикой.

Автор:
Татьяна Гойденко