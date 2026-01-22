Apple перетворить Siri на повноцінного чат-бота з ШІ

Apple планує оновити Siri до першого повноцінного чат-бота з штучним інтелектом, який буде інтегрований у iPhone, iPad та Mac. Новий цифровий помічник Campos надасть користувачам можливості генеративного ШІ, включаючи чат, пошук в Інтернеті, створення контенту та керування функціями пристрою, наближаючи Apple до конкурентів OpenAI та Google у сфері розмовного ШІ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Чат-бот Campos буде глибоко вбудований в операційні системи Apple і замінить поточний інтерфейс Siri. Користувачі зможуть викликати його так само, як і звичайну Siri — голосовою командою або утриманням бічної кнопки.

Новий підхід значно перевершує сучасні можливості Siri, яка поки що не підтримує повноцінний чат і інтерактивну взаємодію. Campos працюватиме як голосовий, так і текстовий асистент, а також дозволятиме шукати інформацію, редагувати файли та управляти додатками безпосередньо через голосові команди.

Оновлення стане частиною iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27 і буде представлено на Всесвітній конференції розробників у червні 2026 року, з подальшим випуском у вересні. Раніше у цьому році Apple випустить оновлення iOS 26.4 із покращеною Siri, яка зможе аналізувати екранний контент та інтегруватися з персональними даними користувачів.

Чат-бот Campos розробляється на основі моделей Google Gemini, але Apple зберігає можливість замінювати базові моделі в майбутньому. Інструмент інтегруватиметься у всі основні програми компанії, включаючи пошту, музику, фотографії та Xcode, що дозволить користувачам виконувати завдання без переходу в окремі додатки.

Apple вже давно відставала у сфері генеративного ШІ, і Campos є стратегічним кроком для наздоганяння конкурентів. Samsung, Google та кілька китайських виробників смартфонів уже інтегрували чат-боти у свої операційні системи.

Окрім нових функцій, Apple приділяє увагу конфіденційності: чат-бот обмежуватиме обсяг пам’яті про користувачів, щоб не зберігати великі дані про попередні взаємодії. Компанія також продовжує підтримку старішої Siri через оновлення Apple Foundation Models, яка стане основою для Campos.

Додамо, Apple встановила рекорд продажів у 2025 році. Головними драйверами успіху стали високі продажі серії iPhone 17 та стабільний попит у країнах з економікою, що розвивається.