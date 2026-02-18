Запланована подія 2

Apple ускоряет разработку умных очков, AirPods и ИИ-кулона

Apple
Apple разрабатывает три новых гаджета с искусственным интеллектом

Apple готовит трио носимых устройств с искусственным интеллектом и ускоряет их разработку, чтобы сохранить конкурентные позиции на рынке технологий. Речь идет о умных очках, AirPods с новыми ИИ-функциями и компактном кулонном устройстве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на TechCrunch.

Компания активно работает над несколькими ИИ-гаджетами одновременно. Ранее The Information сообщало о разработке кулона размером с AirTag с камерами, которые можно носить на одежде.

Параллельно Apple ускоряет создание умных очков под кодовым названием N50. Ожидается, что устройство получит камеру высокого разрешения. По информации источников, производство может быть начато уже в декабре, а публичный релиз запланирован на 2027 год.

В этом сегменте Apple придется соперничать с другими технологическими компаниями. В частности, Meta уже преуспевает на рынке умных очков, а Snap готовит собственные устройства.

Кроме того, компания работает над AirPods с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

Все новинки будут тесно интегрированы с iPhone, а ключевым элементом взаимодействия станет голосовой ассистент Siri, которого планируют обновить до первого полноценного чат-бота. В то же время, очки позиционируются как наиболее функциональный и премиальный продукт среди будущих wearable-устройств.

Автор:
Татьяна Гойденко