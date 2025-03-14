Переводчик не требуется: Apple готовит для AirPods функцию перевода разговоров в реальном времени

Apple работает над новой функцией для AirPods, которая позволит наушникам в режиме реального времени переводить живые разговоры на другой язык.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой.

Функция станет частью обновления программного обеспечения AirPods, которое Apple планирует выпустить позже в этом году вместе с iOS 19. Она будет работать следующим образом: если пользователь AirPods, например, слышит испанский язык, его iPhone будет переводить его на английский и передавать результат в наушники.

В то же время слова англоязычного пользователя будут переводиться на испанский и будут воспроизводиться на iPhone для собеседника.

Подобные возможности уже есть у конкурентных устройств, в частности Google Pixel Buds, а также в приложении Apple Translate для iPhone, которое компания выпустила в 2020 году.

Впрочем, интеграция такой функции в AirPods позволит пользователям получить более удобный опыт общения в иностранной среде.

Что еще обновит Apple в этом году

Функция перевода является частью более широкого обновления программного обеспечения Apple, которое, по данным Bloomberg, станет одним из самых крупных в истории компании. Кроме iOS 19 Apple планирует значительный редизайн macOS и улучшение технологий перевода.

Apple также продолжает добавлять новые функции в AirPods через обновление программного обеспечения, что позволяет пользователям получать новые возможности без необходимости покупать новые устройства. В прошлом году компания ввела в AirPods Pro 2 функции для здоровья слуха, в частности, поддержку слуховых аппаратов и возможность тестирования слуха без визита к врачу.

Помимо программных обновлений Apple работает над новыми моделями AirPods, в частности над третьей версией AirPods Pro. Также компания разрабатывает модель со встроенными камерами, использующими искусственный интеллект для анализа окружающей среды.

Напомним, в январе Apple выпустила предрелизную версию iOS 18.3 для разработчиков и публичных бета-тестеров. Обновление включало в себя новые функции, исправление ошибок и улучшение для пользователей iPhone.