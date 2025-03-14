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Переводчик не требуется: Apple готовит для AirPods функцию перевода разговоров в реальном времени
Apple работает над новой функцией для AirPods, которая позволит наушникам в режиме реального времени переводить живые разговоры на другой язык.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой.
Функция станет частью обновления программного обеспечения AirPods, которое Apple планирует выпустить позже в этом году вместе с iOS 19. Она будет работать следующим образом: если пользователь AirPods, например, слышит испанский язык, его iPhone будет переводить его на английский и передавать результат в наушники.
В то же время слова англоязычного пользователя будут переводиться на испанский и будут воспроизводиться на iPhone для собеседника.
Подобные возможности уже есть у конкурентных устройств, в частности Google Pixel Buds, а также в приложении Apple Translate для iPhone, которое компания выпустила в 2020 году.
Впрочем, интеграция такой функции в AirPods позволит пользователям получить более удобный опыт общения в иностранной среде.
Что еще обновит Apple в этом году
Функция перевода является частью более широкого обновления программного обеспечения Apple, которое, по данным Bloomberg, станет одним из самых крупных в истории компании. Кроме iOS 19 Apple планирует значительный редизайн macOS и улучшение технологий перевода.
Apple также продолжает добавлять новые функции в AirPods через обновление программного обеспечения, что позволяет пользователям получать новые возможности без необходимости покупать новые устройства. В прошлом году компания ввела в AirPods Pro 2 функции для здоровья слуха, в частности, поддержку слуховых аппаратов и возможность тестирования слуха без визита к врачу.
Помимо программных обновлений Apple работает над новыми моделями AirPods, в частности над третьей версией AirPods Pro. Также компания разрабатывает модель со встроенными камерами, использующими искусственный интеллект для анализа окружающей среды.
Напомним, в январе Apple выпустила предрелизную версию iOS 18.3 для разработчиков и публичных бета-тестеров. Обновление включало в себя новые функции, исправление ошибок и улучшение для пользователей iPhone.