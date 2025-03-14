Перекладач не потрібен: Apple готує для AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі

Apple працює над новою функцією для AirPods, яка дозволить навушникам у режимі реального часу перекладати живі розмови на іншу мову.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розробкою.

Функція стане частиною оновлення програмного забезпечення AirPods, яке Apple планує випустити пізніше цього року разом із iOS 19. Вона працюватиме таким чином: якщо користувач AirPods, наприклад, чує іспанську мову, його iPhone перекладатиме її англійською та передаватиме результат у навушники.

Водночас, слова англомовного користувача перекладатимуться на іспанську та відтворюватимуться на iPhone для співрозмовника.

Подібні можливості вже є у конкурентних пристроях, зокрема Google Pixel Buds, а також у додатку Apple Translate для iPhone, який компанія випустила у 2020 році.

Втім, інтеграція такої функції безпосередньо в AirPods дозволить користувачам отримати зручніший досвід спілкування в іноземному середовищі.

Що ще оновить Apple цього року

Функція перекладу є частиною ширшого оновлення програмного забезпечення Apple, яке, за даними Bloomberg, стане одним із найбільших в історії компанії. Окрім iOS 19, Apple планує значний редизайн macOS та покращення технологій перекладу.

Apple також продовжує додавати нові функції в AirPods через оновлення програмного забезпечення, що дозволяє користувачам отримувати нові можливості без необхідності купувати нові пристрої. Минулого року компанія запровадила в AirPods Pro 2 функції для здоров'я слуху, зокрема підтримку слухових апаратів та можливість тестування слуху без візиту до лікаря.

Крім програмних оновлень, Apple працює над новими моделями AirPods, зокрема над третьою версією AirPods Pro. Також компанія розробляє модель із вбудованими камерами, що використовуватимуть штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища

Нагадаємо, в січні Apple випустила передрелізну версію iOS 18.3 для розробників і публічних бета-тестерів. Оновлення включало нові функції, виправлення помилок і покращення для користувачів iPhone.