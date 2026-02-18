Запланована подія 2

Apple прискорює розробку розумних окулярів, AirPods і ШІ-кулона

Apple
Apple розробляє три нових гаджети зі штучним інтелектом

Apple готує тріо носимих пристроїв зі штучним інтелектом і прискорює їхню розробку, щоб зберегти конкурентні позиції на ринку технологій. Йдеться про розумні окуляри, AirPods із новими ШІ-функціями та компактний пристрій-кулон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на TechCrunch.

Компанія активно працює над кількома ШІ-гаджетами одночасно. Раніше The Information повідомляло про розробку кулона розміром з AirTag із камерами, який можна носити на одязі.

Паралельно Apple пришвидшує створення розумних окулярів під кодовою назвою N50. Очікується, що пристрій отримає камеру високої роздільної здатності. За інформацією джерел, виробництво можуть розпочати вже в грудні, а публічний реліз запланований на 2027 рік.

У цьому сегменті Apple доведеться конкурувати з іншими технологічними компаніями. Зокрема, Meta вже має успіх на ринку розумних окулярів, а Snap готує власні пристрої.

Крім того, компанія працює над AirPods із розширеними можливостями штучного інтелекту.

Усі новинки будуть тісно інтегровані з iPhone, а ключовим елементом взаємодії стане голосовий асистент Siri, якого планують оновити до першого повноцінного чат-бота. Водночас окуляри позиціонуються як найбільш функціональний і преміальний продукт серед майбутніх wearable-пристроїв.

Автор:
Тетяна Гойденко