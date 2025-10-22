Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Apple задерживает выпуск сложного iPad: когда ждать

apple, logo, a, apple
Apple задерживает выпуск сложного iPad / Depositphotos

Техногигант Apple столкнулся с техническими препятствиями в создании сложного iPad с гигантским 18-дюймовым дисплеем, что потенциально может отсрочить запланированный запуск устройства с 2028 года на 2029 год или позже.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По прогнозам, цена нового планшета составит около 3000 долларов.

Компания сотрудничает с Samsung Display Co. над разработкой OLED-панели, минимизирующей складки на экране, подобно технологии, которую Apple планирует применить в будущем сложном iPhone.

Новый iPad с внутренним кодовым названием J312 не будет иметь внешнего дисплея: в сложенном виде он напоминает MacBook, а в разложенном – примерно размером с 13-дюймовый ноутбук.

Разработка сложного 18-дюймового дисплея оказалась дорогостоящей и сложной. Тестовые прототипы весят около 1,6 кг, что по сравнению с весом MacBook Pro и значительно больше текущих iPad Pro (0,5–0,6 кг). Это вызывает беспокойство инженеров по поводу удобства использования и портативности.

Apple стремится обновить линейку iPad, впервые появившуюся пятнадцать лет назад, и стимулировать спрос, который в последние годы снизился из-за перехода части пользователей на Mac. На прошлой неделе Apple представила обновленный iPad Pro с чипом M5, а в начале 2026 г. ожидаются новые модели iPad Air (с чипом M4) и базовый iPad (с чипом A18) с незначительными обновлениями.

По словам источников, сложный iPad должен стать флагманским продуктом и подтвердить способность Apple конкурировать на растущем рынке сложных устройств, где уже есть Samsung, Google, Motorola и Huawei. Китайский MateBook Fold с аналогичным 18-дюймовым дисплеем весит чуть меньше и стоит около 3400 долларов, но доступен только в Китае.

Составной iPad призван предложить больший экран в более портативном корпусе, отвечая спросу потребителей на инновационные и премиальные планшеты.

Напомним, последний раз Apple представила линейку новых iPad Air и iPad Pro с 13-дюймовой диагональю еще в мае 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко