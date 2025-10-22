Apple задерживает выпуск сложного iPad: когда ждать

Техногигант Apple столкнулся с техническими препятствиями в создании сложного iPad с гигантским 18-дюймовым дисплеем, что потенциально может отсрочить запланированный запуск устройства с 2028 года на 2029 год или позже.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По прогнозам, цена нового планшета составит около 3000 долларов.

Компания сотрудничает с Samsung Display Co. над разработкой OLED-панели, минимизирующей складки на экране, подобно технологии, которую Apple планирует применить в будущем сложном iPhone.

Новый iPad с внутренним кодовым названием J312 не будет иметь внешнего дисплея: в сложенном виде он напоминает MacBook, а в разложенном – примерно размером с 13-дюймовый ноутбук.

Разработка сложного 18-дюймового дисплея оказалась дорогостоящей и сложной. Тестовые прототипы весят около 1,6 кг, что по сравнению с весом MacBook Pro и значительно больше текущих iPad Pro (0,5–0,6 кг). Это вызывает беспокойство инженеров по поводу удобства использования и портативности.

Apple стремится обновить линейку iPad, впервые появившуюся пятнадцать лет назад, и стимулировать спрос, который в последние годы снизился из-за перехода части пользователей на Mac. На прошлой неделе Apple представила обновленный iPad Pro с чипом M5, а в начале 2026 г. ожидаются новые модели iPad Air (с чипом M4) и базовый iPad (с чипом A18) с незначительными обновлениями.

По словам источников, сложный iPad должен стать флагманским продуктом и подтвердить способность Apple конкурировать на растущем рынке сложных устройств, где уже есть Samsung, Google, Motorola и Huawei. Китайский MateBook Fold с аналогичным 18-дюймовым дисплеем весит чуть меньше и стоит около 3400 долларов, но доступен только в Китае.

Составной iPad призван предложить больший экран в более портативном корпусе, отвечая спросу потребителей на инновационные и премиальные планшеты.

Напомним, последний раз Apple представила линейку новых iPad Air и iPad Pro с 13-дюймовой диагональю еще в мае 2024 года.