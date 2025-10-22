Apple затримує випуск складного iPad: коли очікувати

Техногігант Apple зіткнувся з технічними перешкодами у створенні складного iPad з гігантським 18-дюймовим дисплеєм, що потенційно може відтермінувати запланований запуск пристрою з 2028 року на 2029-й або пізніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За прогнозами, ціна нового планшета складе близько 3000 доларів.

Компанія співпрацює з Samsung Display Co. над розробкою OLED-панелі, яка мінімізує складки на екрані, подібно до технології, яку Apple планує застосувати у майбутньому складному iPhone.

Новий iPad із внутрішньою кодовою назвою J312 не матиме зовнішнього дисплея: у складеному вигляді він нагадує MacBook, а у розкладеному — приблизно розміром з 13-дюймовий ноутбук.

Розробка складного 18-дюймового дисплея виявилася дорогою та складною. Тестові прототипи важать близько 1,6 кг, що порівняно з вагою MacBook Pro і значно більше за поточні iPad Pro (0,5–0,6 кг). Це викликає занепокоєння інженерів щодо зручності використання та портативності.

Apple прагне оновити лінійку iPad, яка вперше з’явилася п’ятнадцять років тому, та стимулювати попит, що останніми роками знизився через перехід частини користувачів на Mac. Минулого тижня Apple представила оновлений iPad Pro з чіпом M5, а на початку 2026 року очікуються нові моделі iPad Air (з чіпом M4) та базовий iPad (з чіпом A18) із незначними оновленнями.

За словами джерел, складний iPad має стати флагманським продуктом і підтвердити здатність Apple конкурувати на зростаючому ринку складних пристроїв, де вже присутні Samsung, Google, Motorola та Huawei. Китайський MateBook Fold з аналогічним 18-дюймовим дисплеєм важить трохи менше та коштує близько 3400 доларів, але доступний лише в Китаї.

Складаний iPad покликаний запропонувати більший екран у більш портативному корпусі, відповідаючи попиту споживачів на інноваційні та преміальні планшети.

Нагадаємо, востаннє Apple представила лінійку нових iPad Air та iPad Pro з 13-дюймовою діагоналлю ще у травні 2024 року.