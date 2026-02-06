Аренда однокомнатных квартир в Киеве: как изменились цены и спрос в районах столицы за год

В Киеве за год существенно выросло предложение долгосрочной аренды однокомнатных квартир, в то же время спрос в большинстве районов демонстрирует спад или стагнацию. Самым дорогим для арендаторов районом остается Печерский, в то же время самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования команды OLX Недвижимость, сообщает Delo.ua.

Голосеевский и Соломенский районы

В Голосеевском районе арендовать однокомнатную в среднем стоит 19,5 тыс. грн, что на 15% превышает показатель. В то же время количество объявлений выросло на 44% — до 1293 предложений. Спрос на аренду увеличился всего на 2%.

В Соломенском районе предложение аренды также существенно выросло - на 45%, до 947 объявлений. Однако медиа стоимость аренды осталась на уровне 15 тыс. грн, а спрос снизился на 10%.

Левый берег: Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы

В Дарницком районе количество предложений долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилось на 29%. Медианная стоимость аренды за год выросла на 7% — до 15 тыс. грн. В то же время, спрос сократился почти на 20%.

В Днепровском районе цены на аренду повысились всего на 4%, до 12,5 тыс. грн. Количество объявлений выросло на 25% и превысило 1 тыс., однако спрос уменьшился на 12%.

Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир традиционно зафиксированы в Деснянском районе. По состоянию на декабрь 2025 года медиа стоимость аренды составляет 9 тыс. грн, что на 6% больше, чем годом ранее. Количество предложений увеличилось на 21%, в то время как спрос снизился почти на 20%.

Центральные районы остаются самыми дорогими

На Печерске количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир выросло на 21% - до 1259 предложений. Медианная стоимость аренды повысилась на 11% и составляет около 42 тыс. грн. Спрос в районе также вырос на 13%.

В Шевченковском районе предложение увеличилось на 30% — до почти 1300 объявлений. Медианная цена аренды осталась стабильной на уровне 22 тыс. грн. Спрос снизился на 2%.

Подол, Святошино и Оболонь

В Подольском районе количество предложений долгосрочной аренды выросло на 45% и достигло 925 объявлений. Стоимость аренды повысилась на 13% — до 18 тыс. грн. Спрос остался почти без изменений, увеличившись всего на 1%.

В Святошинском районе количество объявлений выросло на 46% — до 822 предложений. Медианная стоимость аренды осталась на уровне 12 тыс. грн., а спрос в течение года практически не изменился.

Наибольший рост интереса арендаторов зафиксирован в Оболонском районе. Количество объявлений увеличилось на 37% и составляет 713. Медианная стоимость аренды поднялась на 4% — до 14 тыс. грн. В то же время, спрос вырос на 30%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 18,4 — наивысшего показателя среди районов столицы.

Напомним, блекауты оказывают существенное влияние на рынок аренды. Так, спрос в январе 2026 г. сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.