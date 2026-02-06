Запланована подія 2

Оренда однокімнатних квартир у Києві: як змінилися ціни та попит у районах столиці за рік

Київ вечір дорога річка вогні
Ціни на оренду квартири в столиці залежать від району / Freepik

У Києві за рік суттєво зросла пропозиція довгострокової оренди однокімнатних квартир, водночас попит у більшості районів демонструє спад або стагнацію. Найдорожчим районом для орендарів залишається Печерський, водночас найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі.

Про це свідчать результати дослідження команди OLX Нерухомість, повідомляє Delo.ua

Голосіївський та Солом’янський райони

У Голосіївському районі орендувати однокімнатну в середньому коштує 19,5 тис. грн, що на 15% перевищує показник. Водночас кількість оголошень зросла на 44% — до 1293 пропозицій. Попит на оренду збільшився лише на 2%.

У Солом’янському районі пропозиція оренди також суттєво зросла — на 45%, до 947 оголошень. Однак медіанна вартість оренди залишилась на рівні 15 тис. грн, а попит знизився на 10%.

Лівий берег: Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони

У Дарницькому районі кількість пропозицій довгострокової оренди однокімнатних квартир збільшилась на 29%. Медіанна вартість оренди за рік зросла на 7% — до 15 тис. грн. Водночас попит скоротився майже на 20%.

У Дніпровському районі ціни на оренду підвищились лише на 4%, до 12,5 тис. грн. Кількість оголошень зросла на 25% і перевищила 1 тис., однак попит зменшився на 12%.

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир традиційно зафіксовані у Деснянському районі. Станом на грудень 2025 року медіанна вартість оренди становить 9 тис. грн, що на 6% більше, ніж роком раніше. Кількість пропозицій збільшилась на 21%, тоді як попит знизився майже на 20%.

Центральні райони залишаються найдорожчими

На Печерську кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зросла на 21% — до 1259 пропозицій. Медіанна вартість оренди підвищилась на 11% і становить майже 42 тис. грн. Попит у районі також зріс на 13%.

У Шевченківському районі пропозиція збільшилась на 30% — до майже 1300 оголошень. Медіанна ціна оренди залишилась стабільною на рівні 22 тис. грн. Попит знизився на 2%.

Поділ, Святошин та Оболонь

У Подільському районі кількість пропозицій довгострокової оренди зросла на 45% і досягла 925 оголошень. Вартість оренди підвищилась на 13% — до 18 тис. грн. Попит залишився майже без змін, збільшившись лише на 1%.

У Святошинському районі кількість оголошень зросла на 46% — до 822 пропозицій. Медіанна вартість оренди залишилась на рівні 12 тис. грн, а попит протягом року практично не змінився.

Найбільше зростання інтересу орендарів зафіксовано в Оболонському районі. Кількість оголошень збільшилась на 37% і становить 713. Медіанна вартість оренди піднялась на 4% — до 14 тис. грн. Водночас попит зріс на 30%, а середня кількість відгуків на одне оголошення досягла 18,4 — найвищого показника серед районів столиці.

Нагадаємо, блекаути суттєво впливають на ринок оренди. Так, попит у січні 2026 році скоротився на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Ярослава Тюпка